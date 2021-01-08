Erdoğan: Öğrenciler bu işin içinde değil, işin içinde teröristler var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Melih Bulu’nun yasalara uygun olarak Boğaziçi Üniversitesi’ne atandığını belirterek, “Öğrenciler bu işin içinde değil bu işin içinde teröristler var” dedi.

Fotoğraf: AA

İstanbul’da cuma namazı çıkışında soruları yanıtlayan Erdoğan, bir gazetecinin Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olara atanması sonrasındaki tepkileri anımsatıp yönelttiği, “Öğrencilerle görüşmeyi düşünüyor musunuz” şeklindeki sorusuna şöyle yanıt verdi:

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“Öğrencilerle niye görüşeyim? Öğrenciler bu işin içinde değil bu işin içinde teröristler var. Öğrencilikle alakası olmayan CHP’nin il başkanı orada, kendisi DHKP-C militanıdır. Bir başka partiye mensup bir kişi daha orada. Yasalara uygun olarak atanmış bir rektör var. Yasalar ne diyorsa Melih bey de buna göre atanmıştır. O da buradan yetişmiş bir arkadaşımızdır. Daha önce iki üniversitede, Haliç ve İstinye’de rektörlük yapmış bir isimdir. YÖK’ün içinden bana dokuz isim teklif edildi. Bana yasaların verdiği yetkiyle Melih beyi seçtik. Onu layık gördük. Çok başarılı olacağına inanıyorum. “

Aşı konusunda Türkiye’nin elinde, Çin, Pfizer ve yerli olmak üzere üç kaynak olduğunu belirten Erdoğan, aleyhte yürütülen kampanyalara milletin itibar etmeyeceğini umduğunu söyledi.

Covid-19’u ‘asrın vebası’ olarak niteleyen Erdoğan şunları söyledi: “Ben yarın bir ülkenin devlet başkanı olarak, ‘Şunu neden yapmadım’ dememeliyim. Her türlü tedbiri almalıyız. (…)

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Bedeli ne olursa olsun aşıları alacağız, ilaçları da alacağız. Bunların bir kısmını ülkemizde üreteceğiz ve inşallah bunlarla birlikte bu mücadeleyi, savaşı vereceğiz.”

‘Nezaket ziyareti’

Erdoğan’a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk’e yaptığı ziyaretler de soruldu.

Bahçeli’yle sık sık görüştüğünü belirten cumhurbaşkanı, “Geçmişte beraber olduğum bir büyüğümdür” dediği Asiltürk’e nezaket ziyareti yaptığını, terörle mücadelede destek istediğini ifade etti.

DSP liderini de ziyaret ettiğini anımsatan Erdoğan, bu tür ziyaretlerinin süreceğini söyledi.

‘Demokrasi adına yüz karası’

Cumhurbaşkanı, önceki akşam ABD Kongresi’nin basılmasına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: “ABD tarihinde olmamış bir vakayla karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. Lafa geldiği zaman ‘demokrasinin beşiği’ diye ifade edilen ABD’deki bu süreç tüm insanlığı şok etmiştir. Bizleri de şaşırtmıştır. Demokrasi adına bir yüz karası olduğunu gördük. Temennimiz odur ki sakin bir şekilde bu devir teslim töreni yapılır ve sayın Biden’la Amerika sükunete kavuşur. “