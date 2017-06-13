Erdoğan noktayı koydu: Bedelli yok, dedikodusu var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir süredir tartışma konusu olan bedelli askerliğin gündemde olmadığını, konuşulanın sadece ‘dedikodu’ olduğunu söyledi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın eşi Selma Yazıcı, Erdoğan’ın bedelli askeri gündeme alacağını söylediğini yazmıştı.

Ancak bedelli askerlikle ilgili kapıyı kapatan Erdoğan, “Dedikodusu var ama bedelli askerlik yok. Ben sadece ‘Başbakanımızla oturur değerlendiririz’ dedim” ifadelerini kullandı.

Destici gündeme getirmişti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya’da Spinal Musküler Atrofi (Gevşek Bebek Sendromu) hastalığına yakalanan dokuz aylık Eymen Çapkın’ın hayatını kaybetmesinin ardından, “Bedelli askerliğe ilkesel olarak karşıyım. Lakin oluşacak kaynak buraya aktarılıp 2 bin canımız hayata tutunacaksa bu da yapılabilir” diyerek konuyu gündeme getirmişti.

Buna karşılık Başbakan Binali Yıldırım, “Böyle bir şey yok. Bizim programımızda, Hükümetin gündeminde bedelliyle ilgili bir konu yok. Çünkü şu anda terörle amansız bir mücadele içindeyiz. Bütün yoğunluğumuzu, ağırlığımızı bu konuya vermiş durumdayız.” demişti.