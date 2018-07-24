Erdoğan noktayı koydu: 21 günlük bedelli askerlik süresi kısalmayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik düzenlemesinin temel eğitim alınmayacak biçimde çıkarılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bedelli askerlik yapacaklara temel eğitimin verilmesine gerek olmadığını söylemişti.

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Erdoğan AKP grup toplantısındaki konuşmasından sonra konuyla ilgili soruları yanıtlarken temel eğitim süresinin düşürülmesinin ya da kaldırılmasının söz konusu olmayacağını söyledi.

‘Askerlikle bağ tümden kopmamalı’

Erdoğan bu sözlerinin öncesinde AKP Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada bedelli askerlik düzenlemesinin hafta sonu itibariyle bitireceklerini belirterek şunları söyledi: “Batı ülkelerinde askerlik için personel bulunamadığı dönemde biz, yığılmaları önlemek için bedelli askerlik düzenlemesi çıkarmak zorunda kalıyoruz. Gereken hazırlıkların ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye’yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız. Türkiye’nin yürüttüğü mücadeleleri, gerçekleştirdiğimiz operasyonları yükümlülerle yapma imkanımızın olmadığı açıktır. Milletimizin askerlikle bağının tümden kopmasını da doğru bulmuyoruz. Bu millet asker bir millettir. Hem tüm vatandaşlarımıza temel askerlik eğitimi verebileceğimiz hem de TSK’nın insan gücünü uzmanlığa dayalı hale getirebileceğimiz bir sistem üzerinde çalışıyoruz.”