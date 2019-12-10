Erdoğan: Nobel ödülünün bir faşiste verilmesi, utanç verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde ‘Sürgünün 75’inci Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı’nda yaptığı konuşmada, Nobel Edebiyat Ödülü’nün eski Sırp lider Slobodan Miloşeviç’i öven yazar Peter Handke’ye verilmesini bir kez daha eleştirerek, ‘ödülün bir faşiste verilmesinin utanç verici olduğunu’ söyledi.

Fotoğraf: DHA

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

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