Erdoğan: Nobel ödülünün bir faşiste verilmesi, utanç verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde ‘Sürgünün 75’inci Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı’nda yaptığı konuşmada, Nobel Edebiyat Ödülü’nün eski Sırp lider Slobodan Miloşeviç’i öven yazar Peter Handke’ye verilmesini bir kez daha eleştirerek, ‘ödülün bir faşiste verilmesinin utanç verici olduğunu’ söyledi.
Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Nobel Edebiyat Ödülü’nün bir faşiste verilmesi utanç vericidir. Avrupa ülkeleri, Nobel ödülünü Bosna soykırımını reddeden bir faşiste vererek bu anlayışlarını göstermişlerdir. Bu bir rezalettir.
- Irkçılığıyla övünen birinin ödüllendirilmesini asla kabul etmiyoruz. Nobel siyasileşmiştir.
- Soykırım heveslilerini ödüllendirmek yeni soykırıma icazettir. Kirli ve kanlı siciline rağmen bu şahsı ödüllendirenler 25 yıl önce Bosna’da işlenen zulme ortak olmuşlardır.
- Bize demokrasi ve insan hakları dersi vermeye kalkanlar terörist başını kırmızı halılarla karşıladılar.
- Ahıska Türklerinin davalarına kör ve sağır kalıyorlar. Çünkü bunların insani değerleri savunmak gibi bir dertleri yoktur.
- 75 senelik bir ayrılıktan sonra Ahıska Türklerinin vatanlarına geri dönüşü sağlanmalıdır. Bundan hiç kimse rahatsız olmamalıdır. Ülkemiz bu meselinin insani ve hukuki çerçevede üzerine düşeni yapma hususunda bir an olsun tereddüt göstermedi, göstermeyecektir. Hem Gürcistan makamları hem de Avrupa Konseyi nezdinde çalışmalarımız sürüdüceğiz. Bu konu Gürcistan ve Güney Kafkasya’ya yönelik önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecektir.