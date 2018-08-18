Erdoğan ‘Ne olacağını göreceğiz’ diyen Trump’ın restini gördü: Meydan okuyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’yle yaşanan ‘siyasi kriz’e atfen “Birileri bizi ekonomiyle, yaptırımla, kurla, dövizle, faizle, enflasyonla tehdit ediyoruz. Oyununuzu gördük meydan okuyoruz (…) Bize stratejik ortak gibi gözüküp de attığı her adımla bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık, olmayacağız” dedi.

İzmir’de ev hapsinde bulunan pastör Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılmaması nedeniyle Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı alan ABD Başkanı Donald Trump son olarak dün mahkemeden istediği kararın yine çıkmamasının ardından “Bu iş daha bitmedi. Oturup bunu kabul etmeyeceğiz. İnsanlarımızı alıkoyamazlar, dolayısıyla ne olacağını göreceğiz” demişti.

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Erdoğan, genel başkanı olduğu AKP’nin 6’ncı Büyük Kongresi’nde yaptığı konuşmada sözü ABD ile yaşanan siyasi krize getirerek şöyle konuştu: “Biz mazlumlara gönlümüzü ve imkanlarımızı işte bu anlayışla sonuna kadar açıyoruz. Biz ecdadımıza işte bu hissiyatla, tüm gücümüzle sahip çıkıyoruz. Biz gerektiğinde canımızı işte bu şuurla ortaya koymaktan çekinmiyoruz. Biz bu sorumlulukla soysuzlara zağarlık yapmak yerine, onlara meydan okuyoruz. Ne demek zağarlık? Av köpeği. Hazreti Ali’ye atfedilen güzel bir söz var: ‘Haksızlığa karşı susarsanız, hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz’.

Biz sadece hakkımızı değil, aynı zamanda ülkemizin de şerefini savunuyoruz. 15 Temmuz destanını işte bu hissiyatla verdiğimiz mücadele sayesinde kazandık. Birileri bizi ekonomiyle, yaptırımla, kurla, dövizle, faizle, enflasyonla tehdit ediyoruz. Biz de onlara diyoruz ki, oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz. Biliyoruz ki iman varsa imkan da vardır.

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Ya olacağız ya öleceğiz diye hedeflerimize yürüyoruz. Başaramayacaksınız milletimizi bölemeyecek, devletimizi yıkamayacaksınız. Kurulduğumuz günden beri gördüğümüz her haksızlık zulüm riyakarlık karşısında sesimizi yükseltmekten geri durmayacağız. Zalimler vurdukça sinenlerden, teröristlerden boyun eğenlerden olmadık, olmayacağız. Önde yiğitler aslan gibi vuruşurken, arkada el ovuşturanlara benzemedik, benzemeyeceğiz. Ülke yanarken fırsatçılık peşinde koşanlara itibar etmedik, etmeyeceğiz. Dünyayı sömürerek kendilerine refah düzeni kuranlara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Zahirde bize stratejik ortak gibi gözüküp de attığı her adımla bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık, olmayacağız. Kısa çöpün uzun çöpten hakkını bir gün alacağına inandık, inanmayı sürdüreceğiz.”