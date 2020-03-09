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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: NATO’dan destek talebimiz gecikmeden karşılanmalı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO’dan talep edilen desteğin gecikmeden gelmesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşen Erdoğan, bir saat süren basına kapalı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. 

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‘Somut destek bekliyoruz’

Erdoğan özetle şöyle konuştu: “Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye’deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur. DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan ve şehitler veren tek NATO ülkesiyiz. Müttefiklerimizin tamamının somut desteğini bekliyoruz. NATO ittifak dayanışmasını göstermesi gereken dönemde. Sayın genel sekreter ittifak içindeki çalışmaların sürdüğünü ve süreci takip ettiğini söylemiştir. Düzensiz göç konusundaki değerlendirmelerimizi de aktardık. Bir müttefik ve komşu ülkenin düzensiz göç dalgasının müsebbibi olarak Türkiye’yi suçlaması akıl dışıdır. Türkiye NATO’ya NATO’da Türkiye’nin gücüne güç katıyor. NATO’nun ülkemizin savunmasına katma değer sağlamasıdır. Talep ettiğimiz desteğin daha fazla gecikmeden karşılanması önemlidir.” 

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