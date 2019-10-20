Erdoğan: Mutabakata uyulmazsa 120 saat bittiği anda harekata aynen devam ederiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD ile 17 Ekim tarihinde yapılan ve YPG’nin Suriye’nin kuzeyinden çekilmesini içeren mutabakata uyulmazsa 120 saat bittiği anda Barış Pınarı Harekatı’nı aynen bırakıldığı yerden devam ettireceklerini söyledi.

Fotoğraf: DHA

11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen “Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı” programında konuşan Erdoğan, 120 saatlik arada terör örgütü çekilmezse harekatın devam edeceğini ABD heyetine ve AB ülkelerine söylediğini ifade ederek, “Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız, son teröristi de bölgeden temizleyene dek mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

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ABD ile varılan mutabakat sahada elde edilen başarının, diplomasi masasına yansımasından ibaret olduğunu söyleyen Erdoğan, “Dikkat edin terör örgütü ile anlaşmadık, ABD ile anlaştık” diye konuştu.

Erdoğan, ‘sadece dokuz gün içinde 765 teröristi etkisiz hale getirerek 111 yerleşim birimini kurtarıp 1500 kilometrekarelik alanı terörden temizlediklerini’ belirterek, 444 kilometre uzunluğunda, 32 kilometre derinlikte bir ‘güvenli bölge’ oluşturulacağını da yineledi.

ABD ile problemli konularda mesai harcamak yerine iki ülkenin yararına olan konulara odaklanmak istediklerini söyleyen Erdoğan, “Amerikalı müttefiklerimizden beklentimiz, Türkiye’ye verdikleri sözlere bu sefer bağlı kalmalarıdır” dedi.