Erdoğan müjdeyi açıkladı: Karadeniz’de Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 48 saattir beklediği müjdeyi açıkladı: “Rabbim bize bambaşka bir yerde, hem de görülmedik zenginlikte bir kapı açtı. Sevinçli haber Fatih sondaj gemisinden. Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi.”

Fotoğraf: AA

Erdoğan, çarşamba günü, ’21 Ağustos Cuma günü vereceği müjdeyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağını’ söylemişti.

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Sızan haberler, müjdenin enerji odaklı olduğu yönündeydi. Piyasalar, saat 15:00’te açıklanacağı duyurulan ‘müjde’ye odaklanmıştı.

İstanbul’da, Dolmabahçe’deki ofisinde açıklama yapan Erdoğan’ın ‘ulusa sesleniş’ formatındaki konuşması sırasında, salonda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcileri ve yakın mesai arkadaşları yer aldı.

Fatih sondaj gemisinin 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulduğunu belirten Erdoğan, “İlk kuyuda bulunan bu rezerv daha fazlasının habercisi” dedi.

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‘Hedef 2023’te millete sunmak’

Operasyonun tamamen milli ve yerli imkanlarla yapıldığını, yeni tespit kuyularının açılacağını vurgulayan Erdoğan, “Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz’deki doğalgazı milletimizin hizmetine sunmak. Enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok” ifadelerini kullandı.

‘Akdeniz’den de müjde bekliyoruz’

Geminin, 20 Temmuz 2020’de başladığı Tuna 1 kuyusundaki dokuzuncu sondaj sonunda rezervin bulunduğunu söyleyen Erdoğan Akdeniz’den de benzeri müjdeler beklediklerinin altını çizdi.

Türkiye’nin yıllardır enerjide dışa bağımlı olduğunu anımsatan cumhurbaşkanı, bu alandaki yatırımları sürdürme konusunda kararlı olduklarını söyledi ve şöyle devam etti: “Türkiye artık kendi ayakları üzerinde duracak iradeye ve güce sahiptir. Yunanistan başta olmak üzere karşımıza çıkanların hepsi haklı olduğumuzu biliyor. AB, Yunanistan’ı şımartıp üzerimize salarken sergilediği çifte standart sebebiyle bir kez daha kendi ilkelerine ihanet ettiğini görmelidir.”

Dünyadaki birçok çatışma ve kaosun ardında enerjinin yattığına değinen Erdoğan, ‘petrol ve doğalgaz kaynakları için vahşice insan kanı akıtıldığını’, buna odaklanan bir kapitalist sistemin varolduğunu söyledi.

‘Enerji bağımsızlığın tesisinde önemli’

Enerjinin bağımsızlığın tesisinde büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı, ‘Doğu Akdeniz’deki hesaplara’ da değinerek, “Doğu Akdeniz’de onca oyunun gerisinde enerji kaynaklarının paylaşımı kavgası var” dedi.

Üç sondaj ve iki sismik araştırma gemisinin çalışmalarına değinen Erdoğan, “Bugünkü sevinci bize yaşatan Fatih’in yanında, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerimizle dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına dahil olduk” ifadelerini kullandı.