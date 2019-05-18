Erdoğan: Muhtarlık seçimleri belediye seçimlerinden ayrı yapılmalı

İstanbul’da muhtarlarla iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinden ayrılmasında yarar olduğunu savundu.

Fotoğraf: DHA

Muhtarın mahallesindeki her bir hanenin sevincini, hüznünü ve eksiğini en iyi bilmesi gereken kişi olduğunu vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti: “Muhtarlık seçimlerinin, belediye başkanlığı seçimlerinden önce veya sonra yapılması, her iki seçimin de daha sağlıklı yürümesini temin edecektir. muhtarlıklarımızı hem yönetim sistemi içindeki yerine hem de özlük hakları itibarıyla bugünkü konumlarına biz getirdik. Özlük haklarının yanında ‘silah’ dediniz silah da verdik, hem de geri iade edilmemek üzere. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Muhtarlar Daire Başkanlığı ve Muhtarlık Bilgi Sistemi’ni de biz kurduk. Daha önce böyle bir şey yoktu. Bu nedir biliyor musunuz? Bu, muhtarlık müessesesine verdiğimiz önemin bir ifadesidir.”

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Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul’da seçimin yenilenmesine ilişkin kararla ilgili ise şöyle konuştu: “Seçim kanununda geçtiğimiz yılın mart ayında yapılan bir değişiklikle, sandık kurulu başkanı ve bir üyesinin kamu görevlisi veya diğer adıyla memur olması şartı getirilmiştir. Dikkat edin memur. Yani herhangi bir işçi, sözleşmeli veya fark etmez, sandık kuruluna başkan olamaz veya ikinci bir üye olamaz… Bu hüküm ilk olarak 24 Haziran 2018 seçimlerinde uygulandı. Seçim kurulları, sandık kurulu memur üyelerinin listelerini partilere vermediği için, 24 Haziran 2018 seçimlerinde bu kuralın ne derece uygulandığını bilmiyoruz. Biz bu konudaki sorunu, 31 Mart seçimlerinde, büyükşehir seçimlerinde aradaki farkın sürekli azalması sebebiyle, seçimin tüm aşamalarını mercek altına alınca tespit ettik. İnceleme ve araştırmalarımız sırasında sadece sandık kurulu üyeleriyle ilgili usulsüzlüğü belirlemekle kalmadık, kasıtlı veya sehven yapılmış daha pek çok yanlışı da ortaya çıkardık.”

İstanbul’daki yaklaşık 62 bin sandık kurulu üyesinden 20 bine yakını kanuna aykırı atandığını söyleyen Erdoğan, “Şimdi diyorlar ki ‘Ne oldu?’ Oyları çaldılar, bu kadar açık, net. Bugün itibarıyla artık kanuna aykırı iki işlemin birden gerçekleştiği 123 sandıktaki 42 bin oyun akıbetinin tespiti mümkün değildir. Çünkü oylar çalındı” dedi.

Erdoğan, YSK’nın haklı olarak seçimin yenilenmesi karar verdiğini söyleyerek şöyle devam etti: “Görüldüğü gibi YSK’nın kararı sadece sandık kurulu üyelerinin usulüne uygun atanmamış olmasına dayanmıyor. Kurul kararını verirken hem bu durumu hem de oy sayım döküm cetvellerindeki usulsüzlükleri gözeterek, her ikisinin birden çakıştığı sandıkları dikkate almıştır.”

