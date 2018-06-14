Erdoğan muhalefetin çizgisine geldi: Seçim sonrası ilk işimiz OHAL’i kaldırmak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da tekrar iş başına gelirlerse ilk işlerinin olağanüstü hal uygulamasını kaldırmak olacağını açıkladı.

Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığındaki rakipleri Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu OHAL’i seçimlerden sonra kaldıracaklarını kampanyaların başından bu yana seçmene vaat ediyor.

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Dün gece 24 TV’de canlı yayında açıklamalar yapan Erdoğan, son günlerde ‘OHAL’i kaldırabiliriz’ yönünde yaptığı açıklamaları bir adım daha ileri taşıdı.

Erdoğan seçimlere OHAL uygulaması sürecinde gidilmesine yönelik muhalefetin yaptığı eleştirilere yanıt verirken şöyle konuştu: “24 Haziran’dan sonra bu göreve devamım halinde ilk işimiz inşallah OHAL’i kaldırmak olacaktır. OHAL’in seçim kampanyalarına yansıyan en ufak bir yanı yok ki. Bir tane örnek versinler, OHAL nerede hangi kampanyayı engelledi? Bir defa bu OHAL, bizim göreve geldiğimiz zamandaki OHAL değil. Bu OHAL, tam aksine şu andaki terör tehdidi altındaki bölgeleri, bu tehditten kurtarmaya yönelik bir güvenlik tedbiridir.”