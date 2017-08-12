Erdoğan mitingde sordu: Yeni 15 Temmuzlara var mıyız?

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninde halka, “Yeni 15 Temmuzlara var mıyız Isparta” diye seslendi.

Açılış töreninde halka seslenen Erdoğan, 2019’daki seçimlere hazır olup olmadığını sordu, muhalefeti eleştirdi.

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Konuşmasında halka sorular sorup karşılık bekleyen Erdoğan’ın “Gerekirse yeni Çanakkalelere, yeni İstiklal Savaşlarına, yeni 15 Temmuzlara var mıyız?” sözü dikkat çekti.

Erdoğan, bu soruya gelen ‘Evet’ yanıtının ardından sözlerine şöyle devam etti: “Bize köşe sıkıştırdıkları sananları, köşeye sıkıştırmaya var mıyız Isparta? Bizi silah, teknoloji ile alt edebileceklerini sananlara daha güçlü silahlarla, daha üstün teknolojilerle cevap vermeye var mıyız? Bizi ekonomiyle tehdit edenlere cevabımızı daha güçlü ekonomi, daha çok üretim, ihracat ve istihdamla vermeye var mıyız? Türkiye’den bu kararlı sesler yükseldikçe, inanın bana bu milletin önünde kimse duramaz.”