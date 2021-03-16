Erdoğan Mısır’a ‘halk’ üstünden yürüdü: Bizimle ters düşmez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Mısır halkı bizimle ters düşmez” dedi.

Türkiye 2013 yılındaki darbenin ardından Mısır’la ilişkileri asgariye indirmişti. İlişkiler zaman zaman gerilmiş, Erdoğan Müslüman Kardeşler’in lideri Muhammed Mursi’yi devirip işbaşına gelen Abdülfettah es Sisi için defalarca ‘eli kanlı darbeci’ ifadesini kullanmıştı.

Reklam

Ancak bu yılbaşından itibaren karşılıklı yumuşama sinyalleri gelmeye başlamış, son olarak Kahire hükümeti deniz sınırlarında anlaşmazlık yaşanan Doğu Akdeniz’de hidrokarbon faaliyetleri için çıktığı ihaleyi, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’e (BM) bildirdiği kıta sahanlığının güneyinde sınırlandırdığını duyurunca Türkiye bu konuda Mısır’la müzakerelere başlanabileceğini açıklamıştı.

Erdoğan bugünkü bir basın toplantısında şunları söyledi:

*(Doğu Akdeniz) Türkiye’nin kararlılığı aynen devam etmektedir. Yani buradan bizim taviz vermemiz söz konusu değil. Türkiye, orada karar verici konumdadır, temennim odur ki normal bir şekilde süreci geçmiş olalım.

Reklam

*(Mısır’la diplomatik temasların başlaması) Mısır halkının bizimle ters düşmesini ben düşünmüyorum. Mısır halkı bizimle ters düşmez. Geçici bir yanlışlığın tezahürü gibi geliyor bana.

Erdoğan cuma günü de şöyle konuşmuştu: “Mısır’la istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak zaten işbirliği sürecimiz devam ediyor… Bunu en üst düzeyde değil de bunun bir tık altında devam ediyor. Gönlümüz ister ki Mısır’la olan bu süreci çok daha güçlü bir şekilde devam ettirelim.”