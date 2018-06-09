Erdoğan, ‘millet kıraathaneleri’ projesini açtı: Adeta butik kütüphanelerimiz olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘millet kıraathaneleri’nin ‘butik kütüphane’ olacağını söyledi.

Erdoğan seçim vaatleri arasında ‘millet kıraathaneleri’ projesini de saymış ve buralarda halka bedava çay ve kek ikram edileceğini açıklamıştı.

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İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformu tarafından verilen iftara katılan Erdoğan, projesine karşı çıkanların okuma seferberliğine de karşı çıktığını öne sürdü.

“Bunlara kıraathaneyi sorduğun zaman ‘Nedir’ diye, herhalde okey masasının kurulduğu yer diye zanneder veya iskambil kağıtlarının olduğu yer zanneder” diyen Erdoğan, projesini eleştiren CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye “Be ey cahil” sözüyle seslendi.

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Cumhurbaşkanı şunları kaydetti: “Fizik öğretmeni olabilirsin ama sen kıraathanenin ne anlama geldiğini bilmiyorsun. Bak biz şimdi millet kıraathaneleri kuracağız. Nedir bu biliyor musun? Artık her ilçede bir veya birkaç tane bu kıraathaneler bizim adeta butik kütüphanelerimiz olacak.”