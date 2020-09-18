Erdoğan: Miçotakis’le görüşmede sıkıntı yok; neyi görüşeceğiz aslolan bu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki gerilimle ilgili, Yunanistan Başkakanı Kiryakos Miçotakis’le görüşme konusunda bir sıkıntı olmadığının altını çizerek, “Hangi çerçevede neyi görüşeceğiz aslolan bu” dedi.

Fotoğraf: AA

İstanbul’da cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan şöyle konuştu: “Biz ister videokonferansla, ister üçüncü bir ülkede olsun Yunanistan’la görüşürüz. Ancak Yunanistan tarafı gövde gösterisi yapacaksa, Meis biz çok daha büyüğünü yaparız.”

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“Oruç Reis’i bakım için limana çektiysek bunun da bir anlamı var. Bu diplomasiye imkan verme yaklaşımıdır, bir adım atılım diye yaptık” diyen cumhurbaşkanı, geminin bakımı bitince görevine döneceğini vurguladı.

‘Mısır bizi üzdü’

Erdoğan, Mısır’la ilgili ise şunları söyledi: “Mısır ile istihbari görüşmelerin yapılması farklıdır, yaparız. Hiçbir açıdan engel yoktur ama Yunanistan ile yaptığı anlaşma bizi üzmüştür.”

‘Vakalar yükseldi; işi sıkı tutmak zorundayız’

Biraz gevşetince vakaların yeniden yükseldiğini söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: “Halkımız kurallara uyamadı. Mecburen işi tekrar sıkı tutmak zorundayız. Bilim kurulumuz, sağlık bakanlığımız tedbir almak zorunda kaldı. Özellikle etkinlikler ve toplu ulaşım konusunda.. Bu keyfimizden değil hakımıza olan duyarlılığımızdan.”

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Erdoğan, aşı çalışmalarında ise yılbaşından sonra olumlu gelişmeler olacağını düşündüklerini belirtti.