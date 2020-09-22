Erdoğan-Michel-Merkel zirvesi sona erdi: Ankara ile Atina istikşafi görüşmelere hazır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı üçlü video konferans görüşmesi sona erdi. Görüşmenin ardından Türkiye ve Yunanistan’ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yazılı açıklamasında, üçlü zirvede Türkiye-AB ilişkileri ve Doğu Akdeniz’deki gerilimin ele alındığı vurgulandı.

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Açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye’nin diyalog için daima hazır olduğunu, mutabakatın nasıl ilerleyeceği konusunda Atina’nın tavrının önemli olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türkleri dahil tüm tarafların katılımıyla düzenlenecek bölgesel bir konferansın herkesin yararına olacağını söyleyen Erdoğan, gerginliğin azaltılması ve diyalog kanallarının işletilmesi için yakalanan nispi ivmenin karşılıklı adımlarla korunması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, AB liderleri zirvesi öncesinde şu mesajı verdi: “Somut adımlar atıldığı takdirde Türkiye ve AB ilişkilerinin olumlu bir mecraya taşınacağı konusunda da şüphem yok.”

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AB Konseyi Başkanı Michel’in Sözcüsü Barend Leyts ise şunları söyledi: “Michel, Erdoğan ve Merkel, Türkiye-Yunanistan doğrudan istikşafi görüşmelerinin yeniden başlaması konusunu da ele aldılar. Bu konuda danışmanlar seviyesinde hazırlıklar sürecek.”