Erdoğan, MHP ile yerel seçim ittifakına yeşil ışık yaktı: Oturup konuşalım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerde MHP ile ittifak yapılmasına yönelik olumlu mesaj verirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin af önerisini “Devlete karşı işlenenlerde devlet bu yetkiyi kullanabilir, ama şahıslara karşı işlenen olduğunda orada devletin böyle bir af yetkisi kesinlikle yoktur” diye değerlendirdi.

Erdoğan, Kırgızistan gezisi dönüşünde uçakta yanında götürdüğü gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bahçeli’nin, ‘kader mahkumları’ diye tabir ederek tutuklu ve hükümlülere genel af talep etmesi konusunda Erdoğan şunları söyledi: “Kader mahkûmları meselesini anlamış değilim. Biz arkadaşlarımıza şunu da söyledik, özellikle bu bizim gündemimizde olan bir şey değil. Tüm bunlara rağmen hakikaten yapabilecek bir şey var ise bunu da aramızda görüşelim. Biz MHP ile bir yola çıktık. Burada zaman zaman buna benzer konuları aramızda değerlendirmek suretiyle atılabilecek adımlar var ise bu adımları atmaktan da çekinmemeliyiz. Burada milletin, ülkenin, devletin menfaati önemli. Cezaevlerinde ciddi manada bir doluluk var, kabul ediyoruz. Tüm bunlara rağmen bir şey yapalım derken, öbür tarafta mağdur, mazlum meydana getirmeyelim. İlke şu; devlete karşı işlenenlerde devlet bu yetkiyi kullanabilir, ama şahıslara karşı işlenen olduğunda orada devletin böyle bir af yetkisi kesinlikle yoktur.”

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MHP ile AKP’nin 24 Haziran seçimleri için kurduğu ‘Cumhur İttifakı’nın Mart 2009’daki yerel seçimlerde de sözkonusu olup olmadığı konusunda da Erdoğan şunları söyledi: “CHP’nin HDP’den, HDP’nin CHP’den aday gösterip göstermemeleri bizi ilgilendirmiyor, kendi iç meseleleri. Bizim dışarıdan (parti dışından), içeriden diye bir şeyimiz olmaz. AK Parti’nin ilkelerini benimsemiş, AK Partililiği tescillenmiş olan kişi bizim adayımız olur. Sipariş adaylar, belediye başkanlığında hiç uygun düşmez. Bu farklı bir şey. Belediye başkan adayının bir karşılığı olacak ki partinin oy tabanına hitap edebilsin ve partinin oy miktarı ile karşılığı olan oy birleşmiş olsun. Cumhur İttifakı meselesine gelince, doğrusu Sayın Bahçeli’nin bu konudaki yaklaşımı tam nedir bilemiyorum. Biz böyle bir noktada bu işe olumlu yaklaşabiliriz. Milletvekili seçiminde attığımız bir adım var. Yerel seçimlerde de böyle bir adımı müşterek olarak atabiliriz. Bunun için arkadaşlarımızın, başta liderler olarak bizlerin oturup konuşmalarında fayda var. Taraflar olumlu bakarsa böyle bir adım niye olmasın, olabilir.”

Erdoğan iddialı: Enflasyon tek haneye gelir

Erdoğan yüksek çıkan enflasyon rakamları için de “Tekrar tek haneye gelir. Biz bunları aşarız. Turizmdeki adımları görüyorsunuz, 40 milyona doğru giden bir atağımız var. Yatırımlar konusunda dışarıdan girişimci Türkiye’ye girmekten çekinmiyor. İhracatta iyi bir konumdayız. Sıkıntımız söz konusu değil. Bunları aşacağız. Başaracağız” diye konuştu.