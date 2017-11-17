Erdoğan: MHP ile her türlü adıma varız…seçim öncesi ittifak düşünülebilir

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin “AK Parti ile yanyanayız” açıklaması soruldu; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “MHP ile her türlü adımı atmaya varız “dedi…. Partiler arası seçim ittifakına ilişkin yasa çalışması soruldu; Erdoğan “Seçim öncesi düşünülebilir” dedi.

Erdoğan, Rusya’nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüşmesinin ardından beraber seyahat ettiği gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Reklam

Erdoğan, MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli’nin “MHP, 2019’a kadar AK Partii ile yan yana mücadelesini sürdürecektir” sözleriyle ilgili şunları söyledi:

“Bundan sonraki süreçte de vatanseverlik noktasında, ülkemizin değerleri noktasında milli yerli olacak her konuda; hele hele terör örgütleriyle dayanışma içinde olan bir ana muhalefet partisi karşısında biz yerli ve milli olarak vatanımızın çıkarları tüm milletimizin çıkarları noktasında MHP ile biz her türlü adımı atmaya varız. Bu konuda tereddütümüz dahi yoktur.”

Erdoğan partiler arası seçim ittifakına izin veren yasa çalışması olup olmadığına ilişkin soru üzerine de şöyle konuştu:

“Bu konuda bir çalışma yok. Bana göre şu an için bu, erken sayılabilecek bir tartışma. Ancak ülke olarak baraj meselesinde tecrübemiz, deneyimimiz fazlasıyla var. Olaya ekonomik ve mali istikrar olarak bakmamız lazım. 50 artı 1 ile siyasi istikrar geliyor. Dolayısıyla bütün bunları göz önüne aldığımızda belki bir seçim öncesi ittifak düşünülebilir, onun üzerinde durulabilir.”