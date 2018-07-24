Erdoğan, Mesut Özil’i ‘gözlerinden öptü’: Tavrı yerli ve milli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisine yönelik ırkçı tavır nedeniyle Alman milli takımını bıraktığını açıklayan futbolcu Mesut Özil için, ”Takındığı tavır milli ve yerli, gözlerinden öpüyorum’‘ dedi.

Özil dün yaptığı açıklamada Türk ve Müslüman olduğu için kendisine yönelik ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle milli takımı bıraktığını açıklamıştı.

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Almanya’da Özil’le ilgili tartışmalar, Erdoğan’la mayıs ayındaki Londra ziyareti sırasında futbolcular Cenk Tosun ve İlkay Gündoğan’la birlikte fotoğraf çektirmesi sonrası başlamıştı. Fotoğraf AKP sosyal medya hesapları tarafından paylaşılmış, Türk kökenli Alman milli takım oyuncuları Gündoğan ve Özil’e Erdoğan’ın seçim kampanyasına alet oldukları gerekçesiyle Alman kamuoyunda tepki oluşmuştu.

Erdoğan AKP grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken Özil’in milli takımı bırakmasıyla ilgili ilk kez konuştu: “Takındığı tavır milli ve yerli, gözlerinden öpüyorum. Fotoğrafı hazmedemiyorlar.”