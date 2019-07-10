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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: ‘Merkez’in tamamen revize edilmesi lazım, Çetinkaya çekilmez olmuştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası (MB) başkanının bundan önceki kararları nedeniyle ‘ağır bedeller’ ödediklerini, merkez bankası tamamen revize edilemediği takdirde ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalınacağını söyledi.

Erdoğan, Bosna Hersek dönüşü uçtakta, gazetecilerin MB Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınıp yerine Murat Uysal’ın getirilmesi hakkındaki sorusuna şu yanıtı verdi: “Merkez Bankası başkanı daha önce layüseldi, hiçbir şey soramazsınız, istediği gibi adım atar. Şimdi burada bu yapı içerisinde sayın başkanın kendine has birçok tasarrufu olmuştur ve bu tasarruflar neticesinde de maalesef ağır bedeller ödendi… çekilmez oldu.”

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başta olmak üzere çeşitli yetkililerle yaptığı değerlendirme neticesinde başkanın değiştirilme kararını aldığını ifade eden Erdoğan, “Tabi Merkez Bankası özellikle de ekonominin finans ayağında en önemli kilit. Orayı tamamıyla bir revize edemesek, orayı sağlam temellere bağlayamazsak orada ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz” dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Mali istikrar diyoruz, finans noktasındaki atılacak adımlardaki kararlılık diyoruz. Bütün bunlarla en önemli adım tabii para politikası meselesi. Para politikası noktasında hep Para Politikası Kurulu toplandığı zaman ‘acaba buradan bu defa ne çıkacak?’ Bir diğer taraftan ayda bir toplanan Para Politikası Kurulu, beyefendinin zamanında biliyorsunuz senede 10 aya indirildi… Bunlar bize sorularak değil kendi kendine yapılmış şeyler… En önemlisi piyasalara güven vermedi. Piyasalarla iletişimi iyi değildi.”

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