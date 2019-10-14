Erdoğan: Menbiç’e biz girmeyeceğiz, Araplar girecek, biz koruyacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Menbiç’e Türkiye’nin değil, ‘asıl sahibi Araplar ve aşiretlerin’ gireceğini belirterek, “Biz onların güvenliğini sağlama niyetindeyiz” dedi.

Azerbaycan ziyareti öncesi açıklama yapan Erdoğan, Rusya’nın Kobani ile ilgili olumlu bir yaklaşımı olduğunu belirterek, “Menbiç’te biz verdiğimiz kararı uyguluyoruz. ABD ile mutabakatımızda, 90 gün içinde Menbiç terörden temizlenecekti, sene bitti ancak Menbiç boşalmadı” diye konuştu.

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ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in ‘Suriye’den 1000 ABD askerinin çekileceği’ kararını açıklamasını olumlu bulan Erdoğan, ‘yabancı basın’ı, manipülasyon yapmakla suçladı. Cumhurbaşkanı, Türk tarafına 600’den fazla havan topu atıldığını, ancak bunun yabancı basın tarafından manipüle edildiğini söyledi: “Bu taktiği içerde ve dışarda uyguluyorlar ama gerçekleri karartmak mümkün değil. Bu toplar nedeniyle şehitler var evlerini terk eden vatandaşlarımız var. Bunları yazılı ve görsel olarak dünyaya anlatmaya çalışıyoruz.”

‘Ben gerçekleri anlatınca Boris Johnson ‘Nasıl yardım edebilirim’ dedi’

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Britanya Başbakanı Boris Johnson’la görüştüğünü ifade eden Erdoğan, “Birçok gerçekleri maalesef bilmediklerini ve dezenformasyon baskısı altında olduklarını gördüm. Ben gerçekleri anlatınca Boris de bi süre sonra ‘Ben nasıl yardım edebilirim’ noktasına geldi” diye konuştu.

Türkiye’nin Kürtlerle savaşmadığını, bir terör örgütüyle mücadele ettiğini söyleyen Erdoğan “Biz NATO üyesiyiz, bunlar da NATO üyesi. NATO’nun beşinci maddesi var. Biz terör örgütünün baskısı altındayız, bunların bizim yanımızda yer alması lazım. Siz kimin yanında yer alacaksınız?” dedi.

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‘Biz Müslümanız diye mi NATO böyle davranıyor?’

NATO ülkelerinin davranışlarının sebebini anlamanın mümkün olmadığını söyleyen cumhurbaşkanı şöyle devam ettti: “Acaba biz müslümanız diye mi bu davranış var NATO’da? NATO genel sekreteri bize geldi, gayet güzel görüşmeler, açıklamalar yaptı. Onun duruşu çok çok farklı, diğer ülkelerin duruşu çok farklı.”

Erdoğan, şimdiye kadar etkisiz hale gelen YPG’li sayısının 550’ye ulaştığını belirterek mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.