Erdoğan, ‘Menbiç operasyonu’nu duyurdu: Bazı köyleri aldık, devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ‘Fırat Kalkanı’ harekatında yeni hedef ilan ettiği Menbiç’in kenarında bazı köylerin alındığını söyledi.

Rakka operasyonu öncesi bölgedeki güçler, omurgasını YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile TSK arasında bir çatışma çıkmasının önüne geçmeye çalışırken hükümet yetkilileri Menbiç’i hedef göstermeyi sürdürüyor.

Rusya aracılığıyla çevre köyleri Suriye hükümetine devredilen Menbiç’te böylece Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu’yla (ÖSO) DSG arasında tampon oluşturuldu. ABD de, DSG ile ÖSO arasında çıkabilecek çatışmalara karşı kentin batısına asker konuşlandırdı.

‘Türkiye’nin izni olmadan adım atamazlar’

ATV-A Haber ortak yayınında konuşan cumhurbaşkanı, YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) Menbiç’i terk etmesini umduğunu belirtti.

Erdoğan şöyle devam etti: “Biz artık mücadele konusunda hem masada hem sahada varız. İşte başkanlık sistemiyle bunları çok daha hızlı yapacağız. PYD/YPG’nin özerklik ilanı tamamen hikâye. Türkiye’nin izni olmadan adım atamazlar. Münbiç kenarında bazı köyleri de almış vaziyetteyiz. Devam ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı, moderatörlerden Salih Nayman’ın “Bir yandan Münbiç operasyonu başladı ve yürüyor diyebiliriz değil mi?” sorusuna “Tabii” yanıtını verdi.