Erdoğan, Meclis’te Bahçeli’yle görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin genel kurul toplantısında konuştuktan sonra sağlık sorunu nedeniyle bir süre Meclis çalışmalarına ara veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle bir araya geldi.

Fotoğraf: Twitter

23 Eylül’de, üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateş şikayetiyle Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan MHP lideri, sonrasında bir kez daha hastaneye kaldırılmış 14 Ekim’de partisinin genel merkezine gitmişti. Yasama yılının açılışına katılamayan Bahçeli, Meclis açıldığından beri grup toplantısı düzenlemiyor.

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Erdoğan, Meclis kulisinde bekleyen Bahçeli’nin yanına giderek sohbet etti. MHP kurmaylarının tam kadro katıldığı buluşmada ekranlara ikilinin samimi görüntüsü yansıdı.

‘Bahçeli: Erdoğan’ın EYT kararını destekliyoruz’

Bahçeli, hafta sonu emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT’liler) ilgili bir düzenlemeye -seçimi kaybetseler bile- karşı olduğunu açıklayan Erdoğan’ın bu kararını desteklediklerini söyledi. Bahçeli şu ifadeleri kullandı: “Gruptaki arkadaşlarımıza da söyledim. Böyle bir yükün altından kalkabilir miyiz? Yoksa toplumsal talep karşısında bir takım çevrelerin toplumun belli bir kesiminin istismarına fırsat mı verelim? Bunları iyi düşünmek lazımdır. Fakat sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin yönetiminin değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur.”

‘Gebereceğimizi söylüyorlardı şimdi buradayız’

Sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara değinen Bahçeli şöyle konuştu: “Herkese sağlık diliyorum. Sağlık her şeyin başı, bizi eleştirenler, ‘Geberdi’ diyenler, ‘Geberecek’ diyenler, ‘MHP böylelikle parçalanacak’ diyenler… Şimdi buradayız, Allah’ın verdiği ömrü yaşamaya çalışıyoruz. Allah’a şükür dua edenler iftira edenlerden çok fazla.”

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