Erdoğan-Mattis görüşmesinde ‘sürpriz yok’: ABD’nin PYD’ye desteğinden rahatsızız 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’ye günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren ABD Savunma Bakanı James Mattis’le görüşmesinde Suriye’de PYD’ye verilen destekten duyulan rahatsızlığı ilettiği bildirildi.

DHA’nın cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Beştepe’deki görüşmede ‘IŞİD ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadele’ konusundaki kararlılık ve Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulandı.

Reklam

‘Bağımsızlık referandumu yanlış bir adım’

Bu çerçevede Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (KBY) 25 Eylül’de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumunun yanlış bir adım olacağı belirtildi.

‘PYD’ye verilen destekten rahatsızız’

Konuk bakana, ABD’nin PYD’ye verdiği destekten Türkiye’nin duyduğu rahatsızlığı dile getiren Erdoğan’ın, IŞİD’den temizlenen yerleşim birimlerinde yönetimin yerel halka bırakılması gerektiğini söylediği aktarıldı.