Erdoğan Malazgirt’ten Yunanistan’a seslendi: Sahte kabadayılık yapıyorlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Akdeniz’de, Ege’de, Karadeniz’de hakkı olanı alacağını belirterek, isim vermeden Yunanistan’a yönelik sert ifadeler kullandı: “Muhataplarımızı kendilerine çeki düzen vermeye mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz.”

Fotoğraf: AA

Dün, MHP lideri Devlet Bahçeli’yle Muş’a giden Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıldönümü nedeniyle düzenlenen kutlama programındaki konuşmasında, “Biz bu toprakların emanetçisi değil sahibiyiz” dedi.

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Hedefinde Yunanistan olan Erdoğan, Ege ve Doğu Akdeniz’deki gerilime değinerek şunları söyledi:

“Arkalarına Avrupalıları alarak haksızlık peşinde koşmaları tarihten ibret alamadıklarının işreti. Bir asır önce Anadolu’yu perişan şekilde terk edenlerin Ege’de sahte kabadayılık peşinde koşması mezarlıkta ıslık çalmaktan başka bir şey değil. Korkunun ecele faydası yok. Siyasi, ekonomik, askeri biçimde ne gerekirse yapmaya hazırırz. Muhataplarımızı kendilerine çeki düzen vermeye mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Türkiye’nin sınanacak bir ülke olmadığını herkes görmesini istiyoruz. Askeri olarak da gerekeni yapmaya hazırız. Yaparız dersek yaparız.Bedelini öderiz. Karşımıza çıkmak isteyen varsa buyursun gelsin”

Erdoğan, “Bizans’ın varisliğine bile layık olamayanların bugün arkalarına Avrupalıları alarak haksızlık, hukuksuzluk, korsanlık peşinde koşmaları tarihten ibret alamadıklarının işaretidir” ifadelerini kullandı.

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Karadeniz’de bulunan doğalgazın sayesinde ‘milletin moral bulduğunu’ söyleyen cumhurbaşkanı, “Artık geleceğimize daha güvenle bakıyoruz” dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Biz nasıl kimsenin toprağına, egemenliğine, çıkarına göz dikmiyorsak, kendimize ait olanlardan da asla taviz vermeyeceğiz. Türkiye’ye yönelik ameliyat yapma hevesleri kursaklarında kalanlar, aradıkları fırsatı bulamayacaklardır.“