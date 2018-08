Erdoğan makalesini yayınlayan NYT’ye ‘Her yerin gazete olsa ne yazar’ demişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün kendisinin ‘Türkiye, ABD ile krizi nasıl görüyor?’ başlıklı makalesini yayınlayan New York Times gazetesini geçmişte sert şekilde eleştirip hedefe koymuştu.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’a yazdığı makalede iki ülke arasında son dönemde yaşanan gerginliğe değinen Erdoğan, Türkiye’ye yaptırım uygulayan ABD yönetimini eleştirerek, “Türkiye zaman belirledi ve ABD dinlemezse bir kez daha kendi göbeğini kendi kesecek. Bu tek taraflılık ve saygısızlık trendini tersine çeviremezlerse yeni dost ve müttefikler aramaya başlayacağız” dedi.

Reklam

Basın özgürlüğü eleştirisi

Erdoğan, iki ülke arasındaki siyasi gerginlikle ilgili ABD kamuoyuna seslenmek için seçtiği New York Times, kendisini basın özgürlüğü konusunda eleştirince, aynı gazeteyi “Her yerin gazete olsa ne yazar”, “Ya sen bir gazetesin, haddini bileceksin. Sen kimsin ya” gibi sözlerle hedefe koymuştu.

Yaklaşık üç sene önceki bir başyazısını Erdoğan ve hükümet tarafından baskı gören basın kuruluşlarına ayıran New York Times, “Erdoğan, doğruların söylenmesine giderek daha fazla düşman oluyor” diye yazmış, ‘Türkiye’nin üzerinde kara bulutlar‘ başlıklı yazıda ‘Erdoğan’ın Türk medyasını korkutması ve hakim olmasının uzun geçmişi’ne dikkat çekilmişti.

Reklam

‘Sen kimsin ya’

Erdoğan bu eleştirilerden ötürü New York Times’a ilk olarak toplantıda “Ya sen bir gazetesin haddini bileceksin. Sen kimsin ya” sözleriyle karşılık verip “Erdoğan’ın Türkiye’sinde bunlar oluyor diye oradan göndermeyi yapmış adeta ABD’ye talimat veriyor. Niye duruyorsunuz diyor. Ya sen bir gazetesin haddini bileceksin. Bir defa sen bunu yazmakla böyle bir haberi yapmakla kendi özgürlük alanının dışına çıkmakla Türkiye’ye müdahale ediyorsun. Sen kimsin ya” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonraki bir mitingde yine New York Times’a “Her yerin gazete olsa ne yazar”sözleriyle seslenerek, “New York Times, Abdulhamit’e suikast yapıldığında heyecanla duyurmuştu. Menderes’in idamını aynı şekilde duyurmuştu. Özal’ın ölümün binbir hakaretle haber yapmıştı. Şimdi gözü bize dikmişler. Ya her yerin gazete olsa, her yerinden kin kussan ne yazar” diye konuşmuştu.