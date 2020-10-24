Erdoğan: Macron’un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘İslam’ın yapılandırılması gerektiğini’ savunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a bir kez daha sert çıktı: “Macron’un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var.”

Lideri olduğu AKP’nin Kayseri’deki yedinci il kongresinde konuşan Erdoğan şunları söyledi: “Bu Macron denen zatın Müslümanlarla, İslam’la derdi nedir? Macron’un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç özgürlüğünden anlamayan, kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inançtan insanlara bu şekilde davranan insana ne denebilir? Öncelilkle bir akli kontrol. İki de bir Erdoğan’la uğraşıyorsun. Zaten seçim olacak. Yolunun pek uzun olduğunu sanmıyorum. Fransa’ya bir şey kazandıramadı ki ülkesine kazandırsın. Azerbaycan’da yaşananların arkasında bunlar var. “

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Erdoğan’ın gündeminde, Ermenistan-Azerbaycan çatışması da vardı. Bu sabah, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’le görüştüğünü belirten Erdoğan, “Şu anda Azerbaycanlı kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Geri almaya başladılar” dedi.

Erdoğan, kendilerini sandıkta hep zirveye taşıdığını söylediği kent halkına, “Kayseri’nin tüm ilçelerinde gadalarını aldığım tüm kardeşlerimi selamlıyorum” diye seslendi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

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*İnşa ettiğimiz konutlarla Kayseri, gecekondusu olmayan bir kent haline dönüştü.

*Bizim kimsenin hakkında hukukunda, kaynaklarında gözümüz yok. Terör koridoru kurmaya çalışanları seyredecek değiliz.

‘Suriye mesajı’

*Suriye’nin Irak sınırında bir terör devleti kurma gayreti var. Türkiye sınırlarının dibinde böyle bir terör bataklığı, terör devleti kurulmasına asla izin vermeyecektir. Ne gerekiyorsa yapıp bu bataklığı kurutacağız.

*Doğu Akdeniz haritasına göz ucuyla bakmak bile Türkiye’nin haklılığını anlatmaya yeter. Doğu Akdeniz’de hakkın, hukukun yanında yer alınması gerek. O zamana kadar kendi kararlarımızı hayata geçiririz.

*Almanya’da camiye yapılan baskının adı düpedüz İslam düşmanlığıdır.

‘Peygamberin karikatürlerinin resmi binalara yansıtılması sefillik’

*Fransa’da, Peygamberimizin karikatürlerinin resmi binalara yansıtılması sefillik. (Karikatürleri öğrencilerine gösterdikten sonra öldürülen öğretmenin anıldığı gün iki kentte karitkatürlerin yansıtılmasını kast ediyor.)

*Avrupa’daki her İslam düşmanlığının aynı zamanda Türk düşmanlığı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız.

*Yerköy-Kayseri hızlı tren hattını en kısa sürete yatırım programına alıyoruz.

*Kentimizin denizi olarak bilinen Yamula Barajı da bir hizmet örneği. Deniz getirilir mi getirdik.

*İl kongremizin ardından üye sayımızı katlayarak AK Parti bayrağını daha yükseklere taşıyacağız. Buna hazır mıyız?