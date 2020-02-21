Erdoğan: Macron ve Merkel dörtlü zirve için 5 Mart’ta İstanbul’u teklif etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’nin İdlib kentinde iki Türk askerinin hayatını kaybetmesi sonrası Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, İstanbul’da 5 Mart’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katılacağı dörtlü bir zirve teklifi yaptığını açıkladı. Erdoğan, ‘Putin’in henüz arzu edilen cevabı vermediğini’ söyledi.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, bugün saat 18:00 gibi Putin ile telefon görüşmesi olacağını, İdlib’deki tüm gelişmeleri ele alacaklarını belirtti: “Görüşme, İdlib’deki tavrımızı belirleyecek. Rejim İdlib’de bu zulmü durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu değil.”

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Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Merkel ve Macron, Putin’le yaptıkları görüşmede, İdlib’de çok kararlı bir ateşkesin yapılması için bir daveti kendisine yaptılar. Henüz beklenen bir cevap vardır diyemem. İdlib’de 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi. Çok sayıda araç gereç imha edildi. 12 tank, üç zırhlı araç, 14 top obüsü, iki dorçkalı pikap imha edildi. Orada mücadele kararlılıkla devam ediyor.”

Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu lideri Hafter ile ilgili soruya, “Hafter bizim için bir muhatap değil. Hafter orada bir maaşlı lejyoner, meşru birisi değil, illegal, gayrimeşru” yanıtını verdi.

Hafter, Libya’daki ateşkesin Türkiye’nin Libya’ya asker gönderimini kesmesine bağlı olduğunu söylemiş; iki gün önce de Libya’nın Trablus kentinde demirli bulunan bir Türk gemisini ‘vurduğunu’ açıklamıştı.