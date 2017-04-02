Erdoğan lütfetti: ‘Evet’ diyen kadar ‘Hayır’ diyen de saygındır

‘FETÖ’nün, Kandil’in ve Avrupa’daki bazı liderlerin ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumunda ‘Hayır’ diyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Hayır’ oyu verecek yurttaşların da saygın olduğunu söyledi.

Ankara’daki mitingde konuşan Erdoğan, ‘Hayır’cı yurttaşlara yaptığı ‘terörist’ yakıştırmasını farklı biçimlerde sürdürdü: “Kim ‘Hayır’ diyor? Kandil ‘Hayır’ diyor mu, bölücübaşı ‘Hayır’ diyor mu? Avrupa’daki bazı liderler ‘Hayır’ diyor mu? FETÖ ‘Hayır’ diyor mu? Türkiye’den baro başkanı gidip Avrupa’da hayır kampanyası yapıyor.”

‘Kılıçdaroğlu, yine yalan söylüyorsun’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuyla ilgili eleştirilerine çıkışan Erdoğan, “Bu Kılıçdaroğlu diyor ki, ‘Hayır’ diyenler terörist diyormuşuz. Kılıçdaroğlu yine yalan söylüyorsun. ‘Evet’ diyen ne kadar saygınsa, ‘Hayır’ diyen de o kadar saygındır” dedi.

‘Ters köşe oldular’

Milli gelir ve büyüme rakamlarını söyleyen Erdoğan, ekonomi kuruluşlarına da çattı: “Bu demektir, ters köşe oldular yine. Bu millet penaltıyı iyi atar. Şu meydanın bereketine bak. Hani bazen diyorsunuz ya, Avrupa Avrupa duy sesimizi, diyorsunuz ya. Gör Ankara’yı gör. Öyle kahve köşelerinde hayır kampanyaları yapmakla, benim milletimi aldatamayacaksınız.”