Erdoğan: Libya’da iki şehidimiz var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya ve Suriye’nin İdlib kentindeki gelişmeleri Rusya’yla görüştüklerini belirterek, “Libya’da iki şehidimiz var. Suriye Milli Ordusu’ndan şu anda orada bulunanlar var. Suriye Milli Ordusu’ndan oraya gidenlerin ortak paydaları var” dedi.

Fotoğraf: DHA

Azerbaycan’a yapacağı ziyaret öncesi Ankara Esenboğa Havaalanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “İdlib’i öncelikle süratle çözmemiz gerekiyor. Bu konuda Putin’le görüşüyorum, bakanlarımızın da görüşmeleri oluyor. Bu işin bir de Libya ayağı var ve aynı şekilde Rusya’yla görüşmelerimiz var. Maalesef Rusya’nın da orada Wagner diye bir güvenlik ekibi var. Bunun parasal kaynağının Abu Dabi yönetimi olduğunu biliyoruz” dedi.

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Rusya’nın Suriye yönetimine hava dahil en üst düzeyde desteğini verdiğini, inkar etseler de bu tespiti yaptıklarını söyleyen Erdoğan, “Bizim burada 911 kilometre sınırımız varken biz böyle bir mücadelenin içerisinde olmaya mahkumuz. Aynı şekilde tüm bu tacizler ve sınıra yüklenmeleri neyle izah edeceğiz? Şu anda sınırlarımıza yönelik bir yüklenme varsa eli boş mu duracağız? Bu konuda batı dünyasında hiçbir ülkenin bir duyarlılık gösterdiği yok” diye konuştu.

Rus heyetinin İdlib görüşmeleri için yarın Türkiye’ye geleceğini söyleyen Erdoğan, “Dörtlü görüşme için tam ittifak söz konusu değil. (Emmanuel) Macron ve (Vladimir) Putin arasında tam ittifak yok. En kötü ihtimalle Putin’le 5 Mart’ta görüşeceğiz” dedi.

Erdoğan, İzmir’in ilçelerini kapsayan gezide, Bergama’da yaptığı konuşmada, Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 5 Mart’ta bir araya geleceklerini ifade etmişti.

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Erdoğan ayrıca, muhalefetin söylemlerinin kendisini ilgilendirmediğini söyledi.

Libya Ulusal Ordusu’nun iddiası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen cumartesi günü İzmir’de otoyol açılışındaki konuşmasında Libya’da ‘birkaç şehit verildiğini’ açıklayıp şöyle konuşmuştu: “Gayri meşru, ücretli, lejyoner (Halife) Hafter’e karşı biz orada yönetici kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu’ndan ekiplerimizle beraber oradayız… Tabii birkaç tane şehidimiz var. Birkaç tane şehidimizin karşılığında yüze yakın orada lejyonerlerden etkisiz hale getirdik.”

Libya Ulusal Ordusu ise geçen birkaç haftada Türkiye’nin ülkede bulundurduğu silahlı kuvvetlerden 16 askerin öldürüldüğünü öne sürmüş, bu iddia Türk yetkililer tarafından yalanlanmıştı.