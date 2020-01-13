Erdoğan: Libya ile ilgili Berlin’deki zirveye Putin ve Conte ile birlikte katılacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya’daki ateşkesi kalıcı hale getirmeye çalıştıklarını belirterek, Libya konusunda 19 Ocak’ta Berlin’de yapılacak zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile birlikte katılacaklarını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Putin ile Erdoğan, 8 Ocak Çarşamba günü, 12 Ocak saat 00:00’dan itibaren geçerli olmak üzere Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti ile General Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LNA) arasında ateşkes ilan edilmesi konusunda anlaşmıştı. Libya’daki iki taraf da ateşkesi kabul etmişti.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, cumartesi günü yaptığı açıklamada birbirine düşman iki yönetimin çatıştığı Libya’da barış sağlanması için Berlin’de bir konferans düzenleneceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da Erdoğan’ın 19 Ocak’ta Almanya’ya günübirlik bir ziyaret gerçekletireceğini duyurmuştu.

Erdoğan, Conte ile düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, şu ana kadar kendisine gelen bilgilere göre, Moskova’da Türkiye, Rusya ve Libya’nın katıldığı görüşmelerin olumlu devam ettiğini söyledi.