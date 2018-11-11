Erdoğan, Le Figaro’ya yazdı: AB hedefimiz devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız Le Figaro gazetesi için kaleme aldığı makalede, ‘AB’ye tam üyelik hedefi’nin altını çizdi.
Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100. yılı törenlerine katılmak üzere Fransa’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız Le Figaro gazetesine bir makale yazdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AB’ye tam üyelik hedefimiz devam ediyor. Ortadoğu’da demokratik iradeleri destekliyoruz” vurgusu yaptığı makalede şu görüşü dile getirdi:
“Bölgemizde yeni Sykes-Picot paylaşımlarının yapılmasına itiraz etmek veya DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele etmek, tam olarak komşularımıza gösterdiğimiz bu saygının ve aralarında bulunduğumuz Avrupa milletlerinin güvenliğinin gereğidir.”
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