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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, Le Figaro’ya yazdı: AB hedefimiz devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız Le Figaro gazetesi için kaleme aldığı makalede, ‘AB’ye tam üyelik hedefi’nin altını çizdi.

Fotoğraf: Reuters

Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100. yılı törenlerine katılmak üzere Fransa’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız Le Figaro gazetesine bir makale yazdı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan,  “AB’ye tam üyelik hedefimiz devam ediyor. Ortadoğu’da demokratik iradeleri destekliyoruz” vurgusu yaptığı makalede şu görüşü dile getirdi:

“Bölgemizde yeni Sykes-Picot paylaşımlarının yapılmasına itiraz etmek veya DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele etmek, tam olarak komşularımıza gösterdiğimiz bu saygının ve aralarında bulunduğumuz Avrupa milletlerinin güvenliğinin gereğidir.”

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