Erdoğan ‘Kürtlere terörist diyor’ diyenlere dava açıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, HDP’ye oy veren Kürtlere ‘terörist‘ demediğini savunarak, bunu söylediğini iddia edenler hakkında yasal süreç başlatacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Mardin’de konuşan Erdoğan, dün Denizli’de mitingde “Evine ekmek götürmekten başka derdi olmayan teröristler, iyi misiniz?” diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i eleştirerek şunları söyledi: “HDP’ye oy veren Kürtlere ‘terörist’ dediğimi söylüyorlar. Dün Denizli’de Meral hanım da utanmadan sıkılmadan bu yalanı söylüyor. Avukatlarıma talimat verdim.”

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Erdoğan, alanda bulunan dev ekranda yayınlanan görüntülerdeki HDP’lileri göstererek “İşte terörist bunlar, ben bunlara diyorum” diye konuştu.

Erdoğan, yalancılıkla suçladığı Akşener için “Utan utan. Sen ne terbiyeden muafsın ya” ifadelerini kullandı.