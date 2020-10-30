Erdoğan: Kurtarma çalışmalarında tüm imkanları seferber ettik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İzmir’deki depreme ilişkin, “Kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuçlanması için tüm imkanları seferber ettik” dedi.
Ayrıntılar gelecek…
Yaramazlara biraz batar!
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Covid-19’un 2022 yılından itibaren mevsimsel hastalık özelliği kazanacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Taksim Camisi’nin ramazan ayına yetiştirilebileceği bilgisini aldığını, Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) ise 2021’in altıncı ayının sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.
Heyecanla satışa çıkması beklenen ancak Türkiye için tahmin edilen satış fiyatının 7 bin 500 liranın üstünde olması nedeniyle hevesleri kursakta bırakan oyun konsolu PlayStation 5’le ilgili dünyanın bambaşka bir derdi var: O kadar büyük ki nereye koyacaklarını bilemediler.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) 2021 yılının dünya genelinde ‘sağlık çalışanları yılı’ olmasına ilişkin teklifi diplomatik kanallardan ilettiklerini açıkladı.
‘Memleket Hareketi’ başlatan CHP’li Muharrem İnce, yol haritasını ve birlikte hareket ettiği isimleri açıkladı.