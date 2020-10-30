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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Kurtarma çalışmalarında tüm imkanları seferber ettik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İzmir’deki depreme ilişkin, “Kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuçlanması için tüm imkanları seferber ettik” dedi.

Ayrıntılar gelecek…

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Erdoğan: Hedef, AKM’yi 2021 haziranının sonunda tamamlamak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Taksim Camisi’nin ramazan ayına yetiştirilebileceği bilgisini aldığını, Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) ise 2021’in altıncı ayının sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

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