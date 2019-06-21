Erdoğan: Kürt de olsa insandır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu akşam katıldığı ‘İş İnsanları’ toplantısında, Güneydoğu Anadolu’ya yapılan yatırımları anlatırken, “Kürt de olsa o benim kardeşimdir, o da insandır” dedi.

Erdoğan konuşmasında, Diyarbakır’a ‘yapılan yatırım’ları anlatırken şunları söyledi: “Peki biz ne yaptık, kayyum tayinleriyle oradaki evleri sıfırdan inşa ettik. Şu anda Diyarbakır’ı tanıyamazsınız. Bakıyorsunuz üç gidiş üç geliş ayrıca yaya girişleri filan geceleri pırıl pırıl böyle bir şehir inşa ettik. Suriçi’ne girdiğiniz zaman Suriçi yine ayrıca bambaşka. Tarihi kale vesaire onları ele aldık aynı şekilde. Dicle nehrinin kenarına evet piknik alanlarını inşa ettik. Orda da hem Dicle’yi seyret hem de ailece orda pikniğini yap. Bunları yaptık. Niye? Kürt de olsa o benim kardeşimdir. Ve o da insandır, ona hizmet etmek görevimdir.”

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