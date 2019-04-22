Erdoğan kulisi: İmamoğlu su fiyatında nasıl indirim yapacakmış görelim!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP’li İstanbul belediye Meclis üyelerine komisyonların kendi ellerinde olduğunu hatırlatarak “Su fiyatında yüzde 40 indirim yapacakmış. Nasıl yapacakmış bir görelim” dediği öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan, önceki gün AKP il başkanlığında bir toplantı yaparak kaybedilen İstanbul belediye başkanlığı seçimleriyle ilgili değerlendirmede bulunmuştu.

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Cumhuriyet’ten Hazam Ocak’ın haberine göre, toplantıda AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ı sert bir dille eleştiren Erdoğan, “İl genelinden mahalleye kadar döküldünüz. Bu başarısızlığın bir muhasebesi olacak” dedi.



İBB’nin eski CHP’li meclis üyesi Hüseyin Sağ’ın verdiği bilgilere göre Erdoğan toplantıya katılan AKP’li belediye meclis üyelerine şu talimatları vermiş: “Meclis’te komisyonlar sizin elinizde. Meclisin 1. ve 2. başkan vekilleri de sizde. Ekrem İmamoğlu’nun tüm vaatlerini takip edeceksiniz. Su fiyatında yüzde 40 indirim yapacakmış. Nasıl yapacakmış bir görelim.”

Belediyedeki işleyiş nedeniyle CHP’nin İBB encümenindeki çoğunluğu elde edeceğini belirten Erdoğan ayrıca “Biliyorsunuz yerel yönetimlerle ilgili bir çalışmamız var. Yapacağımız bir değişiklikle encümende siyasilerin sayısını artırmak suretiyle değişikliğe gideceğiz” bilgisini de vermiş.

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