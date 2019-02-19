Erdoğan, Kredi Yurtlar genel müdürlüğüne teyze oğlunu atadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü görevine teyzesinin oğlu Recep Ali Er’i atadı.

Erdoğan temmuz ayında da bir diğer teyze oğlu İbrahim Er’i Milli Eğitim bakan yardımcılığına atamıştı.

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Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’nin bugünkü sayıda yer alan kararlara göre, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı’na Halis Yunus Ersöz, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Emre Topoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne Recep Ali Er atandı.

Ayrıca, Bakanlık bünyesindeki Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Ata Öztürk, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne Ahmet Dilsiz, Personel Genel Müdürlüğü’ne Engin Yalçın, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na Mehmet Akif Bağır getirildi.

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Rehberlik ve Denetim Başkanı Mehmet Haluk Uçkun görevden alınırken, boşalan göreve Hasan Davulcu atandı.