Erdoğan, korumalarına tutuklama kararı çıkarılmasına tepkili: Bu nasıl hukuk?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Washington ziyaretindeki kavgaya karışan 12 koruması hakkında tutuklama kararı çıkarılmasına tepki gösterdi.

Türkiye elçiliği önünde Erdoğan’ı protesto edenlerle destekçileri karşı karşıya gelmiş, arbedeye Erdoğan’ın korumaları da karışmıştı.

Olayın ardından iki Türk tutuklanmış, Erdoğan’ın 12 koruması hakkında da tutuklama kararı çıkarılmıştı.

‘Bu nasıl hukuktur?’

Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda konuşan Erdoğan, karara tepki gösterdi.

‘PKK ve FETÖ’cülerin birleşerek 50 metre yakınında eylem yaptığını, ABD polisinin buna müdahale etmediğini’ söyleyen Erdoğan, “Acaba benzer bir şey Türkiye’de yapılmış olsa tavır ne olur? Hiçbir şey yapmadıkları gibi onlara müdahalede bulunan bizim soydaşlarımızdan iki tanesini içeri almışlar” değerlendirmesinde bulundu.

“Amerika’nın Hansı ile mi kendimi koruyacağım?” diye soran Erdoğan şöyle devam etti: “Böyle şey olabilir mi? Bir diğer taraftandan da korumlarımdan 12 tanesi için tutuklama kararı çıkarmışlar. Bu nasıl bir hukuktur? Bu korumalar beni korumayacaksa niçin yanımda ABD’ye götürüyorum? Amerika’nın Hans’ı ile mi kendimi koruyacağım? ABD liderleri ülkeme geldiği zaman Türk polisini bile arabaya oturtmazlar. Biz oraya gittiğimizde ‘Hayır biz kendi polisimizi oturtacağız’ diyorlar. Bunun mücadelesini vereceğiz siyasi ve hukuki olarak.”