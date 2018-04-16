Erdoğan kitap yazıyor: Gerçekleri daha çok ortaya koyacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘uluslararası siyasette edindiği tecrübe’yi kitaplaştıracağını belirterek, “Gerçekleri daha çok ortaya koyacağız” dedi.

İHA’nın aktardığına göre, İstanbul’da düzenlenen Global Girişimcilik Kongresi’ne katılan cumhurbaşkanı, siyasi anlamda oldukça tecrübe edindiğini söyledi.

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Erdoğan şöyle devam etti: “Bu noktada epeyce tecrübe edindik, hakikaten kitabımız oluşuyor. İnşallah bu iş bittiğinde bunları kaleme alacağız. Gerçekleri daha çok ortaya koyacağız. Tecrübe edilmiş olarak ortaya koyacağız.”