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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan kitap yazıyor: Gerçekleri daha çok ortaya koyacağız

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘uluslararası siyasette edindiği tecrübe’yi kitaplaştıracağını belirterek, “Gerçekleri daha çok ortaya koyacağız” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İHA’nın aktardığına göre, İstanbul’da düzenlenen Global Girişimcilik Kongresi’ne katılan cumhurbaşkanı, siyasi anlamda oldukça tecrübe edindiğini söyledi.

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Erdoğan şöyle devam etti: “Bu noktada epeyce tecrübe edindik, hakikaten kitabımız oluşuyor. İnşallah bu iş bittiğinde bunları kaleme alacağız. Gerçekleri daha çok ortaya koyacağız. Tecrübe edilmiş olarak ortaya koyacağız.”

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