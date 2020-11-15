Erdoğan, kısmen açılan Maraş’ta: Mal komisyonuna başvuru çağrısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, KKTC’de 46 yıldır kapalı tutulan, alınan kararla kademeli olarak açılmaya başlanan Maraş bölgesini ziyaret etti.

Fotoğraf: AA

Buradaki incelemelerinin ardından açıklamada bulunan Erdoğan, 37. kuruluş yıl dönümünde KKTC’de bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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Maraş bölgesinin kapalı tutulmasının düşündürücü olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: “Kapalı Maraş bölgesini gördükten sonra, niçin acaba güney ve kuzey olarak bu Kapalı Maraş bölgesi, bütün bu güzelliğiyle buraların halkından uzak tutulmuş, kapalı tutulmuş, bu da düşündürücüdür. Şimdi Taşınmaz Mal Komisyonu’nun da devreye girmesiyle Güney’de kimler varsa Taşınmaz Mal Komisyonu’na müracaat etmek suretiyle buradaki malları neredeyse, nasılsa, bunların hepsinin bedeli ödenmek suretiyle, bir defa buralar sahiplerini bulur ve sahiplerini bulduktan sonra da bu iş çözüme kavuşur. Sene 74, sene 2020, yıllar yılı, düşünün burası böyle kalmış. Artık diyoruz ki biz adım atalım, mesafe alalım. Çünkü uluslararası bakış, hiçbir zaman Kuzey Kıbrıs’ı adil paylaşımda muhatap almamıştır.”

Güney bölgesinin, Bürgenstock’taki görüşmelerde alınan kararlara uymamasına, referanduma “Evet” dememesine rağmen Avrupa Birliği’ne üye yapıldığını, Kuzey’in ise adeta mahkum edildiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: “O çalışmaların, görüşmelerin bizzat içinde olan bir insan olarak, o görüşmelerdeki, müzakerelerdeki bir insan olarak, Kuzey Kıbrıs’a yapılan bu adaletsizliği hiçbir zaman hazmetmek mümkün değil. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız. Onun için de bugünkü kapalı Maraş bölgesine attığımız bu adım, 15 gün önce kapalı Maraş bölgesiyle ilgili buraya atılan adım ve süratle buradaki yapılan çalışmalarla yeni bir süreç başlamıştır. Buranın gerçek sahipleri aslında bellidir ve şimdi de burası gerçek sahiplerine kavuşacağı günü beklemektedir. Ben sizlerin bu ilgisini de bu anlayışla değerlendiriyorum.”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a bu konudaki gayreti ve cesareti sebebiyle teşekkür eden Erdoğan, “Kendisini bu vesileyle tebrik ediyorum ve atılacak adımlarda da her zaman yanında olduğumuzu, Türkiye olarak Anavatan olarak onlarla beraber hareket edeceğimizi de söylemek istiyorum” diye konuştu.

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Tatar: İade edebiliriz

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş’ta mülk sahibi olanlara seslenerek, “Bir kez daha buradan güney komşularımıza sesleniyorum, buradaki mal ve mülk sahipleri gelebilirler, Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden mallarını kendilerine iade edebiliriz” ifadelerini kullandı.

Tatar, Erdoğan’ın da direktifleriyle KKTC’de inşasına başlanan acil durum hastanesinin iki ayda tamamlandığının altını çizerek, “Acil durum hastanesi pandemiden dolayı iki ayda bitirildi ve Kıbrıs Türk halkının sağlık hizmetlerine bir önemli altyapı yatırımı olarak giriyor” diye konuştu.

Kapalı Maraş’ın 46 yıldır kapalı olduğunu ve KKTC’yi geliştirme çabaları içinde açılmaya hazır hale geldiğini belirten Tatar, “Maraş’ın büyük bölümü zaten açık ama açılmayan ve 46 yıldır muhafaza edilen bu güzelim bölge artık açılmaya hazır vaziyette. Çünkü 46 yıldır güney komşularımızla her türlü anlaşma çerçevesinde, güven artırıcı önlemler bağlamındaki öneriler karşı tarafça reddedilmiştir” ifadelerini kullandı.

Tatar, Kapalı Maraş’ın açılmasının insan haklarının bir gereği olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: “Maraş’ın açılması ve mal sahiplerinin de buraya Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden gelebilmeleri, mallarına mülklerine kavuşabilmeleri artık insan haklarının bir gereğidir diye düşündük. Bu önerimizi elbette kendi içimizde tartıştıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Türk hükümetinin de desteğini aldıktan sonra bu adımı attık.”

Atılan adımın bölgenin kalkınması, gelişmesi ve insanlığa kazandırılması için atıldığını vurgulayan Tatar, “Gerçekten çok mutluyuz çünkü burası 46 yıldır bir hayalet şehir. Mağusa’nın hemen dibinde. Gelişen ve büyüyen Mağusa’ya yakışan biçimde geliştirmek kalkındırmak ve insanlığa kazandırmak bize yakışandı, doğru adımdı. Bir kez daha buradan güney komşularımıza sesleniyorum, buradaki mal ve mülk sahipleri gelebilirler, taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden mallarını kendilerine iade edebiliriz” diye konuştu.