Erdoğan: Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alabiliriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19’la mücadele kapsamında uygulamaya konulan kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alacaklarını söyledi. “MHP’yle yapacak çok işimiz var” diyerek cumhur ittifakında birlik mesajı veren Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın açıklamalarının kendilerini bağlamadığını ifade etti.

Fotoğraf: AA

Lideri olduğu AKP’nin beş il -Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop- kongresine videokonferans yöntemiyle katılarak konuşan Erdoğan şunları söyledi: “Milletimiz, temizlik, maske ve mesafe kuralları ile bu tedbirlere hassasiyetle riayet ederse inşallah birkaç hafta içinde salgın grafiğini yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi takdirde sınırlamalara devam etmek hatta belki ilave tedbirler almak durumuyla karşı karşıya gelebiliriz.”

Reklam

‘Şahsi ifadeleri cumhurbaşkanıyla ilişkilendirilemez’

Erdoğan, isim vermeden Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın iş adamı Osman Kavala ve HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olmalarını eleştirdiği açıklamalarına da değindi: “Bizimle asla ilgisi olmayan açıklamalarla reformlar bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor. Geçmişte birlikte çalışmış olsak da kimsenin şahsi ifadeleri cumhurbaşkanıyla, hükümetle ilişkili hale getirilemez. Bizim ne dediğimiz bellidir ve istikametimizde değişiklik yoktur. “

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

*Kobani katilleri Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz. Gezi eylemlerini organize edenlerin savunucusu olamayız. Diyarbakır’daki Kürt kardeşlerimizi öldürenlerin savunucusu olamayız. Gezi olaylarının finansörlüğünü yapan ve bunlarla ilgili içeride olan .. bunların savunucusu olmadık; bundan sonra da olmayız. Gezi olayının finansörüyle Kavalalarla birlikte olamayız. Kobani’yi unutamayız. Terör örgütleriyle kol kola olanları savunamayız.

Reklam

‘MHP’yle yapacak çok işimiz var’

*(İttifakın çatırdadığına ilişkin iddialara gönderme yaptı) Cumhur ittifakını kurarken samimiydik. Gidişattan gayet memnunuz. Sayın Bahçeli’ye ve tüm MHP camiasına, 15 Temmuz darbe girişimi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere ülkenin ve milletin menfaatine olan her hususta yanımızda bulundukları için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İnşallah hep birlikte daha yapacak çok işimiz, hayata geçirecek çok politikamız var.

*İktidar partisi olarak hatalarımız, eksiklerimiz olmuştur.Ancak samimiyetimizi kimse sorgulayamaz.

*Avrupa Birliğine, ‘Tam üyelikten mülteciler meselesine kadar ülkemize verdiğiniz sözleri tutun, birlikte daha yakın, daha verimli bir iş birliği tesis edelim’ çağrısında bulunuyoruz. ABD’ye de aynı çağrıyı yapıyorum.