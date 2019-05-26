Erdoğan: Kimse bu ülkede darbe yapamaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası‘ adıyla yeniden düzenlenen Yassıada’yı ziyareti sırasında “Güçlendikçe kimse bu ülkede darbe yapamaz. Bütün mesele bizim güç kazanmamızdır” diye konuştu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Büyük Çamlıca Camisi’ndeki programının ardından helikopterle Yassıada’ya geçen Erdoğan, dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararının alındığı Yassıada’da yapımı devam eden kongre ve sergi alanlarını gezdi.

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Adaya bir amfi tiyatro yapılması planlandığını belirten cumhurbaşkanı şunları söyledi: “Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız. Sivriada’da amfi tiyatro yapabilirsek süper bir şey olur. Sivriada’yı da cazibe merkezi haline getirebileceğimize inanıyorum.”



