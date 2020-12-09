Erdoğan: Kılıçdaroğlu’nun aday olması partisi için isabetli olur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi” diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu sözleriyle ilgili, bunun kendilerinin derdi olmadığını ifade etti.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitmeden önce havalimanında açıklama yapan ve soruları yanıtlayan Erdoğan, konuyla ilgili soru üzerine şunları söyledi: “Sayın Kılıçdaroğlu’nun nasıl bir adım atacağı bizim derdimiz değil. Bu onun derdi. Yapmış olduğu açıklama da verdiği cevap da çok sulandırılmış bir cevaptır. Aday olacaksa bu partisi için de ülkemiz için de isabetli olur. “

Reklam

Erdoğan, AB’nin yaptırımları görüşeceği zirveye ilişkin bir soruya ise, “AB hiçbir zaman bize karşı samimi davranmadı. Nasıl sonuçlar çıkacağını göreceğiz. Dürüst liderler yaptırım kararına sıcak bakmıyor” yanıtını verdi.

‘Biden’la yabancı biri değilim’

Cumhurbaşkanına ABD’deki seçim sonrasında Joe Biden’ın seçilmesinin ardından iki ülke ilişkilerine ilişkin soru da yöneltildi.

Erdoğan şöyle yanıt verdi: “Ben Biden’la yabancı biri değilim. Obama döneminde rahatsızlığımda beni evimde ziyaret etmiştir. Bizim silah alımları konusunda attıkları adımları ve kullandıkları ifadeleri şık bulmuyoruz. Suriye’deki yaklaşımları doğru bulmuyoruz. Bir görevi devralsın Sayın Biden’la da oturup konuşuruz. Ülkenizden birileri negatif bir şeyler sufle edebilir. Ama Amerika’yla ilişkileri farklı yürüteceğimizi düşünüyorum.”