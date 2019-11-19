Erdoğan: Kılıçdaroğlu’na anaokulu öğrencisine anlatır gibi anlatacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sakarya’daki tank-palet fabrikasının devrini her fırsatta eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘yalancılık’la suçlayarak, “Bir genel başkana değil, bir anaokulu öğrencisine anlatır gibi anlayana kadar tane tane anlatacağız” dedi.

Genel başkanı olduğu AKP’nin grup toplantısında konuşan Erdoğan şunları söyledi: “CHP genel başkanının yalancılığı, defalarca konuşulan şeyleri tekrar tekrar gündeme getirmesi artık siyasi anlamda izah edilemez. Özellike Sakarya’daki tank-palet fabrikası. Defalarca açıkladık. Bu adamın nasıl bir yalancı olduğunu, hakikatleri nasıl saptırmaya çalıştığını bir kez daha anlatıyorum. Mülkiyeti devlette. Sadece belirli bir süre için işletme hakkı Katar ve Türk işbirliği olan BMC’ye devredildi. Daha işlevli hale gelecek. Fakat CHP’nin başkanı fabrikanın Katar Ordusu’na satıldığını söylemeye devam ediyor. Geçmişteki en önemli işi SGK’yı batırmak olan birinin bunun anlamasını zor. Bir anaokul öğrencisine anlatır gibi tane tane anlatmaya devam edeceğiz. Anlayana kadar sürdüreceğiz. Görüntüsüz anlamayabilir. Gerekirse görüntülü olarak anlatacağız.”

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‘1000 liranın altında emekli maaşı alan yok‘

Kılıçdaroğlu’nun 1000 liranın altında maaş alan emekliler bulunduğunu söylemesinin de ‘yalan’ olduğunu ifade eden Erdoğan şöyle devam etti: “1000 liranın altında emekli maaşı alan yok. Kılıçdaroğlu SGK genel müdürlüğü döneminde kalmış olabililir. Senin döneminde 60 lira alan vardı.”

‘Şark kurnazlığı yapıyor’

CHP liderini ‘şark kurnazlığı’ yapmakla suçlayan Erdoğan, “Hangi taklayı atarsa atsınlar kendilerini yüzde 25’in üzerine çıkarmıyor milletimiz” dedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun ‘bir başka yalanı’nın da istihdam paketiyle ilgili açıklamaları olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “İstihdamı artırmanın yolu ülkeyi büyütmekten geçiyor. Bunun için yatırımı, üretimi, ihracatı artırmanın, turizmi geliştirmenin mücadelesini veriyoruz. AK Parti döneminde istihdam yaklaşık 9 milyon kişi artmasına rağmen, işsizlik oranımız hala yüzde 14 gibi yüksek bir seviyededir. Bu yüksek işsizlik oranının, geçtiğimiz yıl yaşadığımız ekonomik saldırının yol açtığı sıkıntıların ötesinde sebepleri vardır.”

‘Ne Mazlum Kobani’si öyle birisi yok; bu, Ferit Abdi’

Cumhurbaşkanı, Barış Pınarı Harekatı’nın neden ve sonuçlarını anlatırken ise “Ne Mazlum Kobanisi ya öyle birisi yok. Bu biliyorsunuz Ferit Abdi ve bu adam bizim ülkemizde yüzlerce kişinin katilidir. Biz bunu defaatle ABD tarafına da anlattık, Rusya tarafına anlattık; anlatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Erdoğan, harekata karşı çıkanlardan bahsederken, “Bizim kürtlere karşı olduğumuzu anlatıyorlar. Arkasında terör örgütünün olduğu HDP gibi” dedi. Cumhurbaşkanının hedefinde bu konuda da ana muhalefet partisi vardı: “Bu CHP teröristlere ‘Terörist’ diyemiyor. PKK’ya, HDP’ye, YPG’ye terörist dediğini duydunuz mu? Niye? Çünkü ortaklar. “

ABD’nin Suriye’de terör örgütüyle girdiği, angajmanın bir anda bitmeyeceğinin farkında olduklarını belirten Erdoğan, bu ülkenin S-400’ten vazgeçin talebine ilişkin ise ziyareti sırasında Başkan Donald Trump’a geri adım atmayacaklarını söylediğini ifade etti.

Erdoğan, partisinin milletvekillerini de “Milletvekillerinin görevi salı, çarşamba, perşembe Ankara’ya gelmek değil. Bundan böyle kesinlikle kendi seçim bölgesini ihmal etmemeli” sözleriyle ‘vatandaşa hizmet’ konusunda uyardı.