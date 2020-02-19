Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na açtığı 250 bin liralık davada 15 bin lira tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 25 Aralık 2018’deki grup toplantısında yaptığı konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dava açtığı, avukatlarının 250 bin lira talep ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 15 bin lira manevi tazminat kazandı.

Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya Erdoğan’ın avukatı Tuğba Sağlam Eker ile Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik katıldı.

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Çelik, Kılıçdaroğlu’nun söylemlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek şöyle devam etti: “Davalı ana muhalefet partisi genel başkanıdır ve iktidara taliptir. Dolayısıyla sert eleştirilerde bulunmaktadır. Davaya konu konuşmadaki ifadeler eleştiri kapsamında söylenmiş ifadelerdir. Müvekkilim hakkındaki davaların algı oluşturmak amacıyla açıldığı kanaatindeyiz.”

Eker ise Erdoğan’ın 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından terör kapsamındaki birkaç istisna dışındaki davalarından feragat ettiğini hatırlatarak şunları söyledi: “Davalının konuşmasındaki ifadeler eleştiri sınırları içinde kabul edilemez. Kullandığı bir ifadenin hakaret olduğu yeni bir Yargıtay kararında belirtilmiştir. İfadelerin bir kısmı da suç isnat etmektedir. Mahkemeden adil bir karar bekliyoruz.”

Beyanların ardından hükmü açıklayan hakim Tamer Pamuk, davayı kısmen kabul ederek Kılıçdaroğlu’nu, Erdoğan’a 15 bin lira tazminat ödemeye mahkum ettiğini açıkladı.

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Erdoğan’ın avukatlarının açtığı davanın dilekçesinde 250 bin lira manevi tazminat talep ediliyordu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı ‘zorba’ ve ‘kibir abidesi’ olarak tanımlamış ve ‘meşru olmayan bir seçimle cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmakla’, ‘sivil darbe yapmakla’, ‘diktatör olmakla’, ‘tefecilere hizmet etmekle’, ‘Türkiye’yi iliklerine kadar sömürmekle’ suçlamıştı.