Erdoğan: Atatürk, Çanakkale’yi savunurken İdlib vatan toprağıydı; Kılıçdaroğlu bilmiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Vatan toprağı için ölünür, İdlib vatan toprağı mı” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘Mustafa Kemal’in vatan toprağı olan Çanakkale’yi savunduğu dönemde İdlib’in de vatan toprağı olduğunu bilmediğini’ öne sürdü.

Lideri olduğu AKP’nin grup toplantısında konuşan Erdoğan’ın hedefinde, sürekli tekrarladığı, “Şehitler tepesi boş kalmayacak” sözünü eleştiren Kılıçdaroğlu vardı. “O sözleri anlamak için imanın yanında içinden çıktığınız kültürü bilmek gerekiyor” diyen şöyle devam etti: “Ben atalarımdan ilham alarak ‘Şehitler tepesi boş kalmayacak’ dedim. Diyorum. Demeye devam edeceğim. Hala ısrarla ‘Şehitler tepesi boş kalacak’ diyen kişi bu ülkeyi düşmana teslim etme peşinde demektir.”

Reklam

Erdoğan’ın bu sözlerinden sonra salondaki ekranda 1’inci Dünya Savaşı’ndan sonra 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi’nden başlayarak, Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’nda sarf ettiği, “Size ölmeyi emrediyorum” sözü, Suriye’ye yönelik operasyonlar ve Kılıçdaroğlu’nun, “Millet ittifakının iktidarında şehitler tepesi boş kalacak” dediği konuşma gösterildi.

Bay Kemal’in yeri Esed’in yanı

“Bay Kemal’in yeri ne vatandır ne millettir. Onun yeri Esed’in yanıdır. CHP genel başkanının hezeyanlarına cevap vermek ağrıma gidiyor. Esed Kılıçdaroğlu’nu tarifsiz bir sevinçle izliyordur” diyen Erdoğan, CHP liderinin, dün grup toplantısında, kendisinin o gece nerede olduğunu anımsatarak, ‘o gece bu ülkenin cumhurbaşkanının sabaha kadar görevinin başında olduğunu’ ifade etti.

O gece bakanlar ve komutanlar başta olmak üzere herkesin canla başla çalıştığını anlatan cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Benden telefon bekliyormuş. Nasıl ki Meral hanımla, sayın Karamollaoğlu’yla görüştük. Sayın Bahçeli’yle telefon trafiği oldu sen de arasaydın bilgilendirirdik. Sen ara, neden aramıyorsun? Milletimizi bilgilendirmek için gerekli her açıklama yapılmıştır. CHP’nin başındaki zat o sırada kim bilir hangi sinsiliklerin peşinde olduğu için kimin ne açıklama yaptığını fark etmemiş olabilir.”

Reklam

‘Çanakkale’de İdlib doğumlu askerler yatıyor’

Erdoğan, ‘bir yandan Esed’le dans eden öteki tarafta ‘Türkiye’nin Suriye’de ne işi var’ diyen ve ‘Niye diplomasi kanallarını kullanmıyorsunuz diyen biri‘ diye nitelediği CHP liderinin, “İdlib ve Çanakkale’yi karşılaştırmak cahilliktir” sözlüne de gönderme yaptı. Kılıçdaroğlu’nun, ‘Mustafa Kemal’in vatan toprağı olan Çanakkale’yi savunduğu dönemde İdlib’in de vatan toprağı olduğunu bilmediğini’ söyleyen Erdoğan, “Çanakkale’de şehitliğe giderse İdlib doğumlu çok sayıda asker var” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Vatan toprağı için ölünür, İdlib vatan toprağı mı” demişti.

CHP lideri ve ekibinin ülkenin birliğine kasıtlı olarak saldırdığını savunan Erdoğan, “Kendisini sürekli bu ülkenin başında sanıyor. 2023’te seçim var. Cesaretin varsa aday ol. O güne kadar özellikle milli güvenlik konularında sükut etse razıyız” diyo konuştu.