Erdoğan: Kıbrıs’ta, iki devletli çözüm müzakere edilmeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bugün Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı demokratik düzen ve devlet var. Egemen eşitlik iki devletli çözüm müzakere edilmeli” dedi.

KKTC’nin 37’nci kuruluş yıldönümünde düzenlen tören konuşan Erdoğan, Kıbrıs konusunda oynanan diplomatik oyunlara tahammülleri kalmadığını söyledi.

Reklam

Maraş’ın açıldığını anımsatan Erdoğan, “Atılacak adımlarla Maraş’ta herkesin yararına olacak yeni bir dönem başlayacak” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın konuşmasında satırbaşları şöyle:

*Maraş’ta atılan adımın amacı yeni mağduriyetler oluşturmak değil, bilakis mevcut mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaktır.

Reklam

*Kuzey Kıbrıs’ta yaşayıp da kendi Cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs’ın başındaki sözde yöneticilere şikayet edenlerle Güney Kıbrıs güç devşireceğini zannediyorsa aldandığını ve aldanacağını bilmelidir.

*Doğu Akdeniz’deki haklarımızı korumakta kararlıyız. Anlaşmazlıkların diyalog ile çözülmesi öncelikli tercihimiz.

*Kıbrıs Türklerinin de yer aldığı konferans çağrımızı yineliyoruz. Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin adil bir şekilde yer almadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretemez.

*Karadeniz’de olduğu gibi Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerimizden de müjdeli haberler alacağımıza inanıyoruz.

*Sayın Tatar’a da söyledim. Cumhurbaşkanlığı makamını da inşa edelim.

*Anavatan ve garantör Türkiye Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır.