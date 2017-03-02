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Erdoğan, KHK ve OHAL’e devam dedi: Referandum için üzerime düşeni yapacağım

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘her şey yerli yerine oturana kadar’ KHK’ların, ihraçların ve OHAL’in devam edeceğini söyledi.

Referandum kampanyasında ‘üzerine düşeni’ yerine getireceğini söyleyen cumhurbaşkanı, mitingler yapıp televizyon programlarına katılacağını aktardı.

Fotoğraf: Reuters

Pakistan dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan şunları söyledi: “Mitingler yapıp televizyon programlarına katılmayı sürdüreceğim. Meydanlar da hareketleniyor. Demek ki millet bu düzenlemeyi anlamaya başladı. CHP’nin pozitif söylem geliştirme isteği güzel. Bunun yanında halk yaptığınız işteki niyetinizi iyi bilir. ‘Hayır’ dersen oyunun gideceği yer Kandil’dir. Hayır demek çukur demektir.”

‘Kanadalılar hassasiyetlerimizi biliyorlar’

Erdoğan, Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından dillendirilen Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’in Kanada’ya kaçacağına dair iddiayı da yanıtladı: “Kanada o tarz bir başvuruya cevap verir mi bilemiyorum. Kanadalılar bizim hassasiyetlerimizi biliyorlar. Bize bu yönde ciddi bir istihbarat gelmedi.”

Cumhurbaşkanı sözlerini döviz kurlarının daha da düşeceğini tahmin ettiğini söyleyerek bitirdi.

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