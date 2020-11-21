Erdoğan, ‘Kendimizi Avrupa’da görüyoruz’ dedi; ‘ABD’yle müttefiklik’ vurgusu yaptı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin geleceğini Avrupa’da gördüğünü belirtirken, ABD’yle ‘müttefiklik ilişkisi’ni vurguladı.
Partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7’nci olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katılan cumhurbaşkanı, son dönemdeki ılımlı mesajlarına bir yenisini daha ekledi. Erdoğan, Covid-19 salgınının seyrine dair de konuştu.
Cumhurbaşkanının açıklamalarından satır başları şöyle:
Avrupa ve ABD mesajı
* Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa’da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz.
* Dostlarımızla ve müttefiklerimizle daha güçlü iş birliği halinde olmak istiyoruz.
* Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız.
* Hiçbir ülke ve kurumla aramızda siyasetle diplomasiyle diyalogla çözülemeyecek sorunumuz olmadığını düşünüyoruz.
‘Güzel günler göreceğiz’
* Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz.
* Salgın kontrolden çıkarsa, daha büyük problemler çıkar. Bu yeni dalgayı kırdığımızda güzel günler göreceğiz.
‘Hukuki altyapı güçlendirilecek’
* Hukuki altyapımızı geliştirerek, ekonomimizin oturduğu temelleri güçlendirerek, üretimi ve istihdamı artırarak, salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada kendimize iyi bir yer edinmekte kararlıyız.
* Demokrasi ve kalkınma mücadelemizin önünde set kuramayacaklarını görenler, son yedi yıldır ellerindeki tüm kozları sahaya sürdüler.