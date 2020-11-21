Erdoğan, ‘Kendimizi Avrupa’da görüyoruz’ dedi; ‘ABD’yle müttefiklik’ vurgusu yaptı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin geleceğini Avrupa’da gördüğünü belirtirken, ABD’yle ‘müttefiklik ilişkisi’ni vurguladı.

Fotoğraf: AA

Partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7’nci olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katılan cumhurbaşkanı, son dönemdeki ılımlı mesajlarına bir yenisini daha ekledi. Erdoğan, Covid-19 salgınının seyrine dair de konuştu.

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Cumhurbaşkanının açıklamalarından satır başları şöyle:

Avrupa ve ABD mesajı

* Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa’da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz.

* Dostlarımızla ve müttefiklerimizle daha güçlü iş birliği halinde olmak istiyoruz.

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* Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız.

* Hiçbir ülke ve kurumla aramızda siyasetle diplomasiyle diyalogla çözülemeyecek sorunumuz olmadığını düşünüyoruz.

‘Güzel günler göreceğiz’

* Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz.

* Salgın kontrolden çıkarsa, daha büyük problemler çıkar. Bu yeni dalgayı kırdığımızda güzel günler göreceğiz.

‘Hukuki altyapı güçlendirilecek’

* Hukuki altyapımızı geliştirerek, ekonomimizin oturduğu temelleri güçlendirerek, üretimi ve istihdamı artırarak, salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada kendimize iyi bir yer edinmekte kararlıyız.

* Demokrasi ve kalkınma mücadelemizin önünde set kuramayacaklarını görenler, son yedi yıldır ellerindeki tüm kozları sahaya sürdüler.