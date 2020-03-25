Erdoğan: Kendinizi karantinaya alın, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınıyla ilgili, “Kendimize gönüllü karantina uygulamalıyız. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalıyız. Yaşlılarımız kesinlikle dışarı çıkmamalı” dedi.

Erdoğan, salgınla en iyi mücadele eden ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, 53 bin vatandaşın evde takip edildiği bilgisini de verdi.

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Erdoğan şöyle devam etti: “Hastalığın yayılımını önlemek için ikazlara mutlak surette uyalım... Bu yüzden ‘Evde kal Türkiye’ diyoruz. ‘ Sosyal mesafemizi koruyalım’ diyoruz. Tedbirli olalım, sabırlı olalım.“

“Hastalığın yayılma hızını iki üç haft içinde kırarak, süreçten olabildiğince en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla çıkacağız” diyen Cumhurbaşkanı, “Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız var” dedi.

Cumhurbaşkanı konuşmasını şöyle bitirdi: “Tedbir bizden, mücadele bizden, ferasetli davranmak bizden, takdir Allah’tandır.”