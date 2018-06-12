Erdoğan ‘kek’ten sıkıldı: Bu kadar geyik yeter

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, ‘millet kıraathaneleri’ projesinin içinde yer alan ‘kek vaadi’ni muhalefetin diline takmasını eleştirdi: “Bu kadar geyik yeter.”

Erdoğan, seçim vaatleri arasında ‘millet kıraathaneleri’ projesini de saymış ve buralarda halka bedava çay ve kek ikram edileceğini açıklamıştı. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yse Erdoğan’a yüklenirken, “Ben çocuklara iş diyorum o bedava kek verecekmiş” demişti.

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Erdoğan, Eskişehir’de konuştu.

‘Kek vaadi’ni hatırlatan cumhurbaşkanı, “Seçim beyannamemizde 146 projemiz var, ana muhalefet sadece kıraathanemiz içindeki keklere takılmış, asıl kek bunlara denir. Bu kadar geyik yeter” dedi.

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Erdoğan, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ve İnce’ye yüklendiği sözlerine şöyle devam etti: “Teröristbaşını ziyaret eden cumhurbaşkanı olur mu? Ne konuştuğunu açıklasın. Bay Muharrem’in askerlerimize olan hakaretlerinden ne düşündüğünü az çok anladık. Milletin taktığı apoleti sen sökemezsin, ‘Erdoğan söktü’ diyor, Erdoğan teröristlerden söktü. FETÖ terör örgütünden söktü. Bay Kemal ‘Pensilvanya’ya gitmedim Erdoğan gitti’ dedi, iddianı ispat et dedim, edemedi. Davayı açtım, kazanıyorum. İstihbarattan aldığım bilgiye göre dün Muharrem’in Diyarbakır mitingine katılanların tamamına yakını HDP’liydi.”